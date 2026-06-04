WP: США планируют в июле ввести пошлины на товары из 60 стран

WP: США намерены ввести в июле новые пошлины на ввоз товаров из 60 стран WP: США планируют в июле ввести пошлины на товары из 60 стран

Москва4 июн Вести.США намерены в июле ввести новые пошлины в размере 10% или 12,5% на товары из примерно 60 стран, в том числе из России, сообщает издание The Washington Post (WP).

Пошлины введут после завершения открытого обсуждения, уточняет WP.

США полагают, что необходимо ужесточить нормы по предотвращению ввоза товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Сейчас эти нормы действуют не в полной мере. По мнению США, такие товары наносят ущерб экономике США, отмечает WP.

В связи с этим США могут ввести пошлину в размере 10% на товары из ряда стран, в том числе из Канады и Евросоюза (ЕС). Для прочих стран, в том числе для России, Китая и Индии, предложено ввести пошлину в размере 12,5%.

Источник ТАСС заявил, что США намерены добиваться изменения мировой торговой системы. Для этого Вашингтон введет более высокие пошлины и зайдет на давно закрытые другими странами рынки.

США считают, что торговый дисбаланс в двусторонних отношениях США со многими странами является главной проблемой для мировой экономики, заключил источник.