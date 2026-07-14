США могут ввести 100% пошлины для стран, закупающих российскую нефть

Законопроект о санкциях против России может предусматривать пошлины до 100% США могут ввести 100% пошлины для стран, закупающих российскую нефть

Москва14 июл Вести.Законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, который сейчас дорабатывается в Конгрессе США, предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, закупающих российскую нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в случае одобрения пошлины впервые будут официально применены как инструмент геополитического давления.

Уточняется, что санкции нацелены на пять стран-импортеров нефти из России, включая Китай и Индию.

Помимо этого, в документ включены положения о санкциях в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России "достаточно высока".