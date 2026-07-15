США смягчили проект санкций против КНР и Индии за закупку у РФ нефти и газа

США отказались от 500-процентных пошлин против КНР и Индии за торговлю с РФ США смягчили проект санкций против КНР и Индии за закупку у РФ нефти и газа

Москва15 июл Вести.Конгресс США доработал законопроект о санкциях против России, который предусматривает освобождение от ограничений стран, импортирующих менее 15% энергоносителей от общего объема закупок российских энергоресурсов.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении агентства.

Из материала следует, что двухпартийная группа законодателей представила обновленный вариант законопроекта.

В новой версии размер пошлин для третьих стран, закупающих российскую нефть и газ, снижен до 100% для пяти крупнейших покупателей. Ранее предлагалось взимать с торговых партнеров Москвы 500%.

Кроме того, документ предусматривает исключение для государств, которые импортируют из России менее 15% нефти и газа и при этом предпринимают "существенные шаги" для сокращения этого объема.

Кроме того, в обновленной версии законопроекта закреплено право президента США Дональда Трампа отменить санкции, если он сочтет это отвечающим национальным интересам.

14 июля глава Белого дома заявил, что вероятность принятия законопроекта об антироссийских санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), "достаточно высока".

Документ предполагал введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России, включая пошлины в размере 500% на экспорт в США из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие товары.