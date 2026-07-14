Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России "достаточно высока".

По его словам, сам Грэм очень хотел бы принятия этих ограничений. В законопроект также могут быть включены санкции против Ирана и палестинского движения "Хезболла".

Вероятность того, что он будет принят, достаточно высока сказал Трамп

Сенатор Грэм умер 11 июля в своем доме в Вашингтоне после внезапной непродолжительной болезни. Позже сообщалось, что причиной смерти, предположительно, стал разрыв аорты. Незадолго до своей смерти Грэм планировал представить новый законопроект о санкциях против РФ.