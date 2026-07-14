Трамп отверг слухи о причастности РФ к смерти сенатора Грэма Трамп: сенатор Грэм умер по естественным причинам

Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) наступила по естественным причинам и не связана с возможным внешним воздействием.

Таким образом американский лидер прокомментировал появившиеся в публичном пространстве слухи о якобы причастности России к смерти сенатора.

Да, мы владеем полной информацией о причинах, у нас замечательные врачи, и они сказали, что определенная часть его тела буквально взорвалась. Отец Линдси тоже ушел из жизни молодым, примерно в том же возрасте, от проблем с сердцем сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax

Сенатор Грэм ушел из жизни 11 июля в своем доме в Вашингтоне после внезапной непродолжительной болезни. Позже сообщалось, что причиной смерти, предположительно, стал разрыв аорты. Незадолго до своей смерти Грэм планировал представить новый законопроект о санкциях против РФ.