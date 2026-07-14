Москва14 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне обсуждается вопрос о введении новых антироссийских санкций в рамках законопроекта, который подготовил покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счетсказал Трамп
Ранее телеканал CNN передал, что инициатива Грэма получит прямую поддержку Трампа. Новые меры, как уточнялось, позволят Вашингтону накладывать вторичные санкции на государства, которые продолжают покупать российские нефтепродукты.