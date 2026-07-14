Трамп сообщил, что обсуждает проект Грэма о новых антироссийских санкциях

Трамп заявил, что скоро примет решение по инициативе Грэма о санкциях против РФ Трамп сообщил, что обсуждает проект Грэма о новых антироссийских санкциях

Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне обсуждается вопрос о введении новых антироссийских санкций в рамках законопроекта, который подготовил покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет сказал Трамп

Ранее телеканал CNN передал, что инициатива Грэма получит прямую поддержку Трампа. Новые меры, как уточнялось, позволят Вашингтону накладывать вторичные санкции на государства, которые продолжают покупать российские нефтепродукты.