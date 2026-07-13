Источник CNN заявил, что Трамп поддержит пакет санкций против РФ сенатора Грэма CNN: Трамп поддержит пакет санкций против РФ, инициированный Грэмом

Москва13 июл Вести.Пакет антироссийских санкций, создание которого было инициировано покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), получит прямую поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Уточняется, что новые меры позволят США накладывать вторичные санкции на государства, которые продолжают покупать российские нефтепродукты.

Поддержка прозвучала спустя несколько дней после неожиданной смерти Грэма, что, вероятно, еще больше облегчит продвижение законопроекта, над которым сенатор от Южной Каролины работал годами сказано в сообщении

Ранее уже сообщалось, что в Белом доме одобрили инициативу Грэма. Однако оставалось не ясным, выступит ли президент США с поддержкой напрямую.