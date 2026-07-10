В Сенате заявили о договоренности с Белым домом по ужесточению санкций против РФ

Сенат США согласовал с Белым домом законопроект о санкциях против России В Сенате заявили о договоренности с Белым домом по ужесточению санкций против РФ

Москва10 июл Вести.Группа членов Сената Конгресса США заявила о достижении договоренности с Белым домом насчет принятия законопроекта об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации. Письменное заявление на этот счет распространили сенаторы Ричард Блюменталь, Джинн Шахин, Роджер Уикер и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), представляющие как правящую Республиканскую партию США, так и демократов.

Как утверждают сенаторы, они "достигли соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа относительно продвижения обновленного законопроекта о санкциях в отношении России". По их словам, они рассчитывают "очень скоро представить этот законопроект".

Речь идет о законопроекте, который представила в 2025 году двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Блюменталь и Грэм. Инициатива предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что западные санкции, направленные против РФ, не работают. По его словам, сложившаяся из-за ограничений Запада ситуация только играет Москве на руку.