WSJ: США хотят продавить на саммите НАТО закон о новых санкциях против РФ

СМИ узнали о намерении США продавить в Анкаре закон о новых санкциях против РФ WSJ: США хотят продавить на саммите НАТО закон о новых санкциях против РФ

Москва7 июл Вести.Американские законодатели от обеих партий намерены надавить на Минфин США в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, чтобы продвинуть законопроект о новых санкциях против России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, для достижения своей цели законодатели собираются провести встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Переговоры состоятся вечером 7 июля в рамках закрытого ужина, организованного послом США в Турции Томом Барраком.

Авторами инициативы, которую будут продвигать, стали сенаторы республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. Они предложили наделить президента США полномочиями вводить жесткие санкции и пошлины против любых стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, в том числе закупают у нее нефть и уран.

Несмотря на широкую поддержку законопроекта обеими партиями, он застопорился в Конгрессе из-за сопротивления Белого дома, который стремился смягчить некоторые формулировки законопроекта, чтобы дать президенту больше свободы в переговорах с Москвой по поводу украинских мирных переговоров говорится в публикации

Журнал также приводит слова сенатора-демократа Криса Кунса. Он заявил, что законодатели намерены потребовать от Бессента прекратить практику предоставления временных исключений для импорта российской нефти, которые ранее неоднократно применялись Минфином.

Сенаторы также считают, что экономическое давление может заставить Москву сесть за стол переговоров по Украине. Однако некоторые убеждены, что ключевым фактором успеха в этом вопросе является личная воля президента США Дональда Трампа. Без его согласия исполнять законопроект нет смысла его принимать.