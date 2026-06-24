Бессент: после конфликта на Украине РФ может вернуться к расчетам в долларах

Бессент: РФ захочет вернуться в долларовую систему после конфликта на Украине Бессент: после конфликта на Украине РФ может вернуться к расчетам в долларах

Москва24 июн Вести.Министр финансов США Скотт Бессент считает, что после урегулирования конфликта на Украине Россия может вернуться к расчетам в долларах во внешнеторговых операциях.

Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему заявил он в интервью телеканалу CNBC

5 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ) заявил, что попытка использования доллара как оружия в политической борьбе была огромной стратегической ошибкой прежних американских властей. Глава государства отметил крепкие фундаментальные основы экономики США, однако указал и на проблемы: госдолг и подрыв доверия к доллару как к мировой валюте.