Пентагон: конфликт на Украине позволил России модернизировать свои боевые силы

Пентагон: украинский конфликт позволил РФ модернизировать свои боевые силы Пентагон: конфликт на Украине позволил России модернизировать свои боевые силы

Москва29 апр Вести.Украинский конфликт дал России возможность провести реструктуризацию и модернизацию своих боевых сил, утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Об этом военный заявил в своих письменных показаниях для комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Они (Россия - прим. ред​​​.) использовали войну на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил говорится в них

Помимо этого, генерал признал, что РФ имеет значительный промышленный потенциал, а также сохраняет крупнейший в мире ядерный арсенал, который представляет серьезную угрозу для США и союзников Вашингтона по НАТО.

Ранее в МИД России констатировали, что российско-американские отношения в настоящее время находятся в низшей точке, несмотря на результативные переговоры в Анкоридже.

Наибольшей проблемой является переменчивость администрации президента США Дональда Трампа. По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, от американских властей "утром можно слышать одно", вечером — другое, а потом происходят действия, противоречащие обоим заявлениям.