Москва20 мая Вести.В США активно обсуждают доклад генерального инспектора Пентагона, согласно которому Россия сохраняет стратегическую инициативу на фронте, а Украина ограничивается медийными "перемогами". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" американист Малек Дудаков.

Он также отметил, что значительная часть доклада посвящена ситуации на Ближнем Востоке, провалам США в конфликте с Ираном и массовым увольнением в Пентагоне, которые демократы используют для критики президента Дональда Трампа.

Внутри Соединенных Штатов сейчас активно обсуждается доклад генерального инспектора Пентагона. Причем, для нас, конечно, в первую очередь важна эта история с украинской точки зрения. В принципе, вполне реалистичная картина показана о том, что Россия сохраняет стратегическую инициативу. Все, чем занимается Киев – это попытки устраивать такие медийные шумные перемоги, но там кардинальным образом, все эти террористические атаки на ситуацию на фронте не влияют… Но кроме этого, конечно, еще огромная часть была уделена именно иранской теме, повестке. Во-первых, провалам США и истощению американских военных арсеналов. И тому, как администрация Трампа уволила огромное количество людей из Пентагона, которые раньше занимались тем, что можно было бы назвать там "а-ля правозащитная работа", то есть попыткой посмотреть, "как наши действия влияют на гибель гражданского населения" отметил Дудаков

Ранее сообщалось, что Россия и Украина перестали верить в перспективы переговоров при участии США. Однако президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что Киев и Москва близки к урегулированию конфликта.