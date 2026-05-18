Пентагон и Госдеп: армия России сохраняет стратегическую инициативу на Украине Пентагон: российская армия обладает стратегической инициативой на Украине

Москва18 мая Вести.Вооруженные силы (ВС) России сохраняют общую стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, отмечено в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США.

Российские войска обладают инициативой, хотя Запад продолжает оказывать киевскому режиму военную помощь. В частности, Конгресс США с февраля 2022 года одобрил выделение Киеву $195,03 млрд.

По мнению Пентагона и Госдепа, киевский режим сталкивается с нехваткой техники.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только США могут стать посредником в переговорах по украинскому конфликту и довести эти переговоры "до конца". Рубио также отметил, что восстановление Украины после урегулирования конфликта займет 20 лет.