Москва19 маяВести.Беспорядочные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ не влияют на способность Москвы проводить специальную военную операцию. Об этом сообщает военная разведка США, следует из доклада Пентагона, переданного Конгрессу на рассмотрение.
Доклад подготовлен генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию. Он затрагивает период с 1 января по 31 марта 2026 года.
Украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операциисказано в документе
Также отмечается, что ВСУ имеют недостаточную поддержку с воздуха и не имеют возможностей для прорыва.
Между тем, в тексте указано, что Конгресс США не утвердил с апреля 2024 года ни одного пакета дополнительного финансирования для Киева.