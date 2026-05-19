Разведка США считает удары ВСУ по России беспорядочными Разведка США: беспорядочные удары ВСУ не влияют на проведение спецоперации РФ

Москва19 мая Вести.Беспорядочные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ не влияют на способность Москвы проводить специальную военную операцию. Об этом сообщает военная разведка США, следует из доклада Пентагона, переданного Конгрессу на рассмотрение.

Доклад подготовлен генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию. Он затрагивает период с 1 января по 31 марта 2026 года.

Украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции сказано в документе

Также отмечается, что ВСУ имеют недостаточную поддержку с воздуха и не имеют возможностей для прорыва.

Между тем, в тексте указано, что Конгресс США не утвердил с апреля 2024 года ни одного пакета дополнительного финансирования для Киева.