Москва18 мая Вести.Вашингтон продолжает обучать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации американских истребителей F-16. Об этом сообщается в докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона и Госдепартамента.

В документе отражены сведения за январь-март 2026 года.

Соединенные Штаты продолжили обучение украинских пилотов F-16 в соответствии с обязательствами по подготовке, скоординированными Коалицией по развитию военно-воздушных потенциалов, которую США возглавляют совместно с Данией и Нидерландами говорится в документе

В докладе также отмечено, что Вооруженные силы РФ обладают общей стратегической инициативой на Украине.

Ранее военный эксперт Максим Казанин заявил, что иностранные пилоты задействованы в управлении F-16 на Украине.