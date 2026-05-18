Москва18 мая Вести.Американские Вооруженные силы, которые сосредоточились на действии дорогих и высокоэффективных платформ, спешат перенять опыт использования более дешевых средств поражения. Об этом пишет Telegram-канал "Военная хроника".

С начала спецоперации на Украине Вашингтон провел анализ почти всех технологий и скопировал те, которые применяются в зоне СВО, отмечает автор публикации. При этом ранее в США демонстративно отказывались от таких методов.

Американский генералитет, годами делавший ставку исключительно на дорогие и сложные платформы вроде истребителей F-35 или ракет Tomahawk, сегодня вынужден в спешном порядке спускаться на землю и перенимать опыт реальных затяжных боев на истощение говорится в публикации

Так, Пентагон вводит FPV-дроны и барражирующие боеприпасы. Кроме того, силы США освоили такие системы, как изолированные штабы на уровне батальона и автономные командно-наблюдательные пункты.

Отмечается, что Пентагон был вынужден признать устаревшей концепцию "идеальной бесконтактной войны" с высокоточным дальнобойным оружием.

Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью ИС "Вести" заявил, что США могут получать некорректные данные при отслеживании и анализе российского вооружения.