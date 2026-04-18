США максимально ослабили европейский ВПК, внедрив в него свои технологии Военный эксперт Джерелиевский: США фактически уничтожили европейский ВПК

Москва18 апр Вести.В последние годы США старались максимально ослабить европейский военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы заменить его продукцию своей. Об этом рассказал военный обозреватель Борис Джерелиевский в интервью ИС "Вести".

Как следует с его слов, даже в тех областях, где Европа сама производит оружие, она зависит от американских компонентов: так, ракеты Storm Shadow, которыми гордятся французы и британцы, используют американские системы навигации и наведения; германские танки "Leopard-2" последних модификаций оснащены американской электроникой целеуказания; истребители F-35, которые закупили европейские страны НАТО, привязаны к американской системе обслуживания.

Дело в том, что все последние годы Соединенные Штаты фактически уничтожали европейский ВПК, стараясь его максимально ослабить, чтобы заменить своей продукцией. И в этом серьезно преуспели отметил военный обозреватель

Ранее генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что западный ВПК, выстроенный на системе тендеров и длительного согласования, оказался не готов к реалиям современного конфликта, который меняется каждые полгода.