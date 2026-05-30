Эксперт Ливен: ЕС не готов к войне с РФ, а британский флот - это анекдот

Москва30 мая Вести.Позволив своей обороноспособности катастрофически снизиться после холодной войны, европейцы оказались в ситуации, когда ни одна из стран, ни даже весь Евросоюз вместе не в состоянии противостоять России. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель Евразийской программы американского Института ответственного государственного управления им. Куинси Анатоль Ливен.

По его мнению, понадобится еще много времени и усилий, чтобы военно-промышленный комплекс европейских стран вышел на достойный уровень.

В Европе есть настоящий консенсус относительно того, что после холодной войны страны позволили своей военной сфере прийти в упадок. Британский флот сегодня – это анекдот. Британия способна мобилизовать лишь одну бригаду. Все согласны, что перевооружаться нужно, но бюджеты под колоссальным давлением. Нужно восстанавливать здравоохранение. Железные дороги в Германии в развале, долги растут рассказал Ливен

На этом фоне, отмечает эксперт, настроенные на эскалацию европейские лидеры делают взаимоисключающие заявления.

Некоторые самые воинственные персоны говорят противоположное в одно и то же время: мол, Россия атакует НАТО через год, два, три, пять… И тут же: Россия гораздо слабее, чем мы думали - значит, можем расширять помощь Украине всеми способами и проверить, на что способны русские. Это либо полное лицемерие, либо сознательная ложь, либо истерия. Думаю, никто на самом деле не планирует нападать на Россию, но опасность в том, что привыкание к этой идее подтолкнет [европейцев] к рискам, на которые они иначе бы не пошли. Они могут подумать, что им это сойдет с рук считает эксперт

Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии, сформированное победившей на выборах партией "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, намерено подвергнуть глубокому пересмотру национальный план по привлечению кредитных средств из европейского оборонного фонда SAFE.