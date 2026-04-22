Власти Венгрии проверят план по кредиту от фонда милитаризации ЕС Euronews: новое правительство Венгрии пересмотрит план получения займа от SAFE

Москва22 апр Вести.Новое правительство Венгрии, сформированное победившей на выборах партией "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, намерено подвергнуть глубокому пересмотру национальный план по привлечению кредитных средств из европейского оборонного фонда SAFE.

Кабинет министров планирует критически проанализировать перечень проектов администрации бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из реальных государственных нужд и тщательной оценки коррупционных рисков, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на партийные источники.

В частности, новые власти Венгрии намерены проверить наличие возможных связей между промышленными предприятиями, включенными в оборонный план, и представителями прежнего руководства страны.

Сообщается, что Европейская комиссия (ЕК) уже выразила согласие дождаться итогов внутренней оценки, которую проведет команда Мадьяра, прежде чем выносить окончательное решение по выделению средств.

Официальный представитель ЕК Тома Ренье подтвердил телеканалу готовность Брюсселя к участию Венгрии в программе SAFE, отметив, что процесс рассмотрения национального плана будет продолжен.

Ранее Будапешт и Братислава подтвердили свой отказ от участия в предоставлении Киеву финансовой помощи по программе ЕС.