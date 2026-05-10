США показали, что не готовы предоставлять гарантии безопасности Европе Политолог Дудаков: отказ США поставлять ФРГ ракеты будет болезненным для ЕС

Москва10 мая Вести.Отказ США поставлять Германии крылатые ракеты Tomahawk или размещать на территории ФРГ пусковые установки с этими боеприпасами болезненно отзовется в Евросоюзе. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

В беседе с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что для Брюсселя стал болезненным даже вывод части войск США из ФРГ. Дудаков констатировал, что вопрос с ракетами также не внушает оптимизма.

Для них [Евросоюза] более болезненно, что принимается решение не вводить в Германию батальон дальнобойного огня армии США, который должны были оснастить установками для наземного запуска ракет Tomahawk и первых американских гиперзвуковых ракет Dark Eagle заявил Дудаков

Он добавил, что такой шаг демонстрирует позицию Вашингтона: США больше не готовы предоставлять "никакие гарантии безопасности Европе".

Ранее сообщалось, что Германия планирует возобновить консультации по поставкам американских ракет Tomahawk. Специально для этой цели в США поедет лично министр обороны ФРГ Борис Писториус.