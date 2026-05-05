Москва5 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп лишил ФРГ ракет для "сдерживания России", приняв решение вывести пять тысяч военных США из Германии. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники.

По информации газеты, среди пяти тысяч американских военнослужащих, которых Вашингтон решил вывести из ФРГ, в том числе было подразделение, которое обслуживает крылатые ракеты Tomahawk. В материале говорится, что Германия хотела использовать это оружие для "сдерживания России".

Как отмечает издание, решение главы Белого дома может "поставить крест на планах Берлина", а также создать проблемы для обороноспособности США.

В конце апреля глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты в обозримой перспективе определятся с решением относительно возможного сокращения своего военного контингента в Германии. Комментируя данное заявление в ФРГ отмечали, что вывод американских войск из страны серьезно ослабит сами Штаты.