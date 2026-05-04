В США рассказали о разрядке напряженности между Путиным и Трампом WSJ: решение Трампа не отправлять батальон Tomahawk - сигнал разрядки с Путиным

Москва4 мая Вести.Решение главы Белого дома Дональда Трампа не отправлять в ФРГ батальон для эксплуатации крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых ракет Dark Eagle говорит о разрядке напряженности в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале газеты указывается, что план размещения батальона в Германии был разработан администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена. Тогда США стремились якобы удержать РФ от нападения на НАТО на фоне украинского конфликта.

Авторы публикации утверждают, что новое решение было принято после приостановки антироссийских санкций против России.

Большую тревогу вызывает новость о том, что США решили не размещать в Германии батальон для эксплуатации крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых ракет Dark Eagle… задержка отправки батальона – это последний сигнал разрядки напряженности между администрацией Трампа и президентом России Владимиром Путиным говорится в материале

WSJ также пишет, что европейские лидеры считают подобные шаги подрывом усилий по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее немецкий политолог Карло Масала уже заявил, что Трамп направил сигнал Путину своим решением пересмотреть план размещения оснащенного дальнобойным вооружением батальона на территории Германии. По его словам, такой шаг демонстрирует отход США от роли гаранта европейской безопасности.