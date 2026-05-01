Власти Германии ждут, когда в Белый дом вернутся взрослые люди Politico: в Германии считают, что политика грубых угроз Трампа достигла предела

Москва1 мая Вести.Власти Германии уверены, что "политика грубых угроз" президента США Дональда Трампа себя исчерпала, и ожидают от Белого дома более разумного подхода к европейской безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ФРГ.

Накануне американский лидер сообщил о скором принятии решения по вопросу сокращения военного контингента США на территории Германии.

Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика стала затасканной. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами Соединенные Штаты. И мы задаемся вопросом о том, когда взрослые в Вашингтоне планируют вернуться в центр внимания сказал источник издания

Как отмечает Politico, объявление Трампа о потенциальном выводе части американских войск из Германии "шокировало Пентагон" и "представителей военных кругов" США, которые сейчас пробуют выяснить, насколько серьезны планы хозяина Белого дома.

Собеседники газеты из американских военных кругов уточнили, что сейчас идет речь о возможных новых усилиях, "направленных на вывод из Германии сотен, если не тысяч" солдат США.

В свою очередь, сотрудник аппарата Конгресса указал, что военное министерство США не ожидало и не рассчитывало на какое-либо сокращение контингента в Германии. Тем не менее, подчеркнул он, к словам Трампа нужно отнестись всерьез, поскольку он вынашивал подобный план еще во время его первого президентского срока в 2017-2021 годах.

В 2020 году США уже выводили из Германии часть своего воинского контингента – около 12 тыс. человек.

Ранее Трамп обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в том, что тот отвратительно работает на его посту и приносит всевозможные проблемы Германии.

По мнению журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, американский лидер анонсировал сокращение численности войск США в Германии после критики Мерца в адрес главы Белого дома.