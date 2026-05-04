Мерц: вывод американских военных из ФРГ не связан со спором с Трампом

Мерц опроверг связь между его спором с Трампом и выводом войск США из ФРГ Мерц: вывод американских военных из ФРГ не связан со спором с Трампом

Москва4 мая Вести.Решение Соединенных Штатов Америки вывести 5 тысяч военнослужащих с территории Германии не связано с разногласиями американского президента Дональда Трампа и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по иранскому вопросу.

Об этом глава немецкого правительства сообщил в интервью телеканалу ARD, фрагменты которого опубликовала газета Handelsblatt.

Связи нет … Возможно, что ситуация несколько обострилась, однако ничего нового в этом нет заявил Мерц

Он также отметил, что информация о частичном сокращении американского контингента в Германии была известна заранее.

По словам политика, речь идет о временном контингенте, размещенном в Федеративной Республике еще в период работы администрации 46-го президента США Джо Байдена (2021–2025 гг.).

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы Пентагона вывести из Германии 5 тысяч военнослужащих в течение 6–12 месяцев.

Это решение последовало после критики Трампом Мерца, который 27 апреля заявил, что страны Запада недооценили Иран, а США рискуют надолго втянуться в ближневосточный конфликт.

В ответ американский лидер заявил, что канцлер "работает отвратительно", и анонсировал сокращение военного присутствия Вооруженных сил США на территории Германии.