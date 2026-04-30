Богданов: Трамп намерен сократить контингент в Германии из-за критики Мерца Богданов сообщил о намерении Трампа сократить контингент в Германии

Москва30 апр Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения контингента в Германии. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Такое решение глава Белого дома принял после критики в свой адрес со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Позовите Мерца, старенького Мерца, он прочтет им модный, очень популярный в НАТО-контингенте отходняк написал Богданов

Ранее канцлер ФРГ Мерц раскритиковал позицию США и Израиля в отношении Ирану, упрекая их в отсутствии стратегии. Однако европейская сторона хочет предложить дипломатические решения для урегулирования конфликта.

Однако Трамп считает, что Мерц не ведает, о чем говорит, если считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия. Также глава Белого дома отметил, что у Германии плохо обстоят дела как с экономикой, так и с другими сферами.