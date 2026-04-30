Москва30 апрВести.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения контингента в Германии. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.
Такое решение глава Белого дома принял после критики в свой адрес со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.
Позовите Мерца, старенького Мерца, он прочтет им модный, очень популярный в НАТО-контингенте отходнякнаписал Богданов
Ранее канцлер ФРГ Мерц раскритиковал позицию США и Израиля в отношении Ирану, упрекая их в отсутствии стратегии. Однако европейская сторона хочет предложить дипломатические решения для урегулирования конфликта.
Однако Трамп считает, что Мерц не ведает, о чем говорит, если считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия. Также глава Белого дома отметил, что у Германии плохо обстоят дела как с экономикой, так и с другими сферами.