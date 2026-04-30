Дмитриев назвал слова Трампа о военных США в ФРГ "черной меткой" для Мерца

"Черная метка" для Мерца: Дмитриев о сокращении контингента США в Германии Дмитриев назвал слова Трампа о военных США в ФРГ "черной меткой" для Мерца

Москва30 апр Вести.Слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного контингента на территории Германии – это "черная метка" для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Черная метка для переживающего трудности Мерца говорится в публикации Дмитриева

Анонс Трампа появился в соцсети Truth Social. Глава Белого дома сообщил, что решение о сокращении контингента США в Германии будет принято в ближайшее время.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал ухудшение ситуации в Евросоюзе в июле-августе этого года.