Москва30 апрВести.Слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного контингента на территории Германии – это "черная метка" для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Черная метка для переживающего трудности Мерцаговорится в публикации Дмитриева
Анонс Трампа появился в соцсети Truth Social. Глава Белого дома сообщил, что решение о сокращении контингента США в Германии будет принято в ближайшее время.
Ранее глава РФПИ спрогнозировал ухудшение ситуации в Евросоюзе в июле-августе этого года.