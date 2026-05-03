Москва3 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц усердно работает над разрушением трансатлантического союза, считает Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

На этой неделе Пентагон решил вывести из ФРГ пять тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.

Заявление Штатов о намерении вывести войска появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у Вашингтона, хотя сам Мерц считает, что никакой связи тут нет.

Мерц усердно работает над разрушением трансатлантического союза и гарантией отсутствия американских войск в Германии написал Кирилл Дмитриев в соцсети X

В Германии в настоящее время дислоцировано около 38 тыс. американских военнослужащих.

По мнению российского политолога Малека Дудакова, не исключено, что выведут бригаду, которую передислоцировали туда в 2022 году. Держать ее на территории ФРГ особого смысла не было. Это был элемент символического давления на Россию в военном ключе.

В середине апреля Германия утвердила новую редакцию военной стратегии, в которой поставлена цель создать к 2039 году самую мощную в Европе армию. В документе Россия обозначена как "главная угроза".