Дмитриев: Мерца будут критиковать, пока он не исправит ошибки или не уйдет

Дмитриев связал нарастающую критику Мерца с его неспособностью исправлять ошибки Дмитриев: Мерца будут критиковать, пока он не исправит ошибки или не уйдет

Москва2 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что критика в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца будет продолжаться до тех пор, пока тот не научится исправлять собственные ошибки или не покинет свой пост.

Ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста написал Дмитриев в соцсети X

Так он прокомментировал приказ президента США Дональда Трампа вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии после критических высказываний Мерца в отношении конфликта в Иране

Мерц заявил 27 апреля, что западные страны недооценивают Иран, и предупредил, что США могут надолго застрять в ближневосточном конфликте. В ответ на эти слова Дональд Трамп обвинил канцлера в некомпетентности и сообщил о рассмотрении возможности сокращения американского военного присутствия в Германии.

В пятницу вечером представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение вывести 5 тысяч военных из ФРГ в срок от 6 до 12 месяцев.