Дмитриев раскритиковал речь Мерца о тоске по старым временам Дмитриев призвал Германию признать свои ошибки и сменить курс

Москва2 июл Вести.Власти Германии, следуя неверному пути, проявляют энтузиазм, который лишь приведет их к провалу. Берлину нужно признать свои ошибки и сменить курс. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал недавнюю речь канцлера Германии Фридриха Мерца, где тот призывал немцев отказаться от тоски по старым временам и развивать энтузиазм в отношении будущего страны.

Энтузиазм на неверном пути – это провальный подход. Признайте ошибки и смените курс, чтобы спасти Германию. … Тоска по старым временам, когда лучшие политики принимали лучшие решения, не плоха – она сигнализирует о жажде рационального подхода, в котором [Германия] нуждается написал Дмитриев

Ранее глава РФПИ высмеял Мерца на фоне заявлений канцлера по поводу вылета сборной Германии с чемпионата мира по футболу после поражения в матче с Парагваем.