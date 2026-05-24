Дмитриев предсказал Мерцу успех, если канцлер ФРГ будет следовать его советам

Москва24 мая Вести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что если канцлер Германии Фридрих Мерц продолжит следовать его советам, то сможет стать успешным политиком.

Так он отреагировал на сообщение, что правительство Мерца начнет программу репатриации сирийцев без немецкого гражданства с выплатой каждому из них 8 тысяч евро пособия.

Выплачивая каждому сирийскому беженцу по 8 тысяч евро за выезд, Мерц следует моему ноябрьскому совету по ремиграции… Мерц может добиться успеха, если последует остальным моим советам по энергетике и миру написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев предупредил, что ЕС и Великобританию неминуемо накроет цунами энергетического кризиса, из-за чего они будут вынуждены вернуться к диалогу с Россией.