Москва8 мая Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу, как избежать участи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Дмитриев прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что промышленное производство в Германии сократилось второй месяц подряд — на 0,7% по сравнению с февралем. Причиной послужило падение объемов в энергетике и машиностроении.

По мнению российского политика, у Мерца еще есть возможность не стать "вторым Стармером".

Мерцу для успеха нужно просто поступать противоположно тому, что он делает сейчас написал он

Дмитриев также отметил, что жителям Германии стоит готовиться к худшему, пока немецкие бюрократы не изменят курс и не исправят ошибочные решения, либо пока партия "Альтернатива для Германии" не спасет ситуацию.

Ранее глава РФПИ заявил, что карьере британского премьера грозит скорый конец из-за потери мандатов лейбористами.