Москва22 июн Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорый уход с поста канцлера Германии Фридриха Мерца. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

Поводом для комментария стал вопрос партии "Альтернатива для Германии" о том, когда политическая элита страны придет к отставке Мерца. Глава РФПИ ответил предельно кратко и емко: "Скоро".

Ранее в АдГ уже призывали Мерца последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и покинуть свой пост.

В понедельник британский премьер объявил о решении уйти в отставку, однако пообещал исполнять обязанности до избрания преемника. Стармер уведомил короля Карла III о своем уходе с поста лидера Лейбористской партии и заявил, что не будет участвовать в выборах нового главы партии, которые стартуют 9 июля.