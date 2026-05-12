Москва12 мая Вести.Германии и ее канцлеру Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Такими словами Дмитриев в социальной сети X прокомментировал пост PoliticoEurope в той же соцсети о том, что популярность Мерца падает до новых минимумов, в то время как немецкий канцлер путешествует по стране, пытаясь убедить жителей Германии в том, что дела идут хорошо.

Германии и канцлеру Мерцу нужна Россия, чтобы выжить, и им также нужно перестать принимать неправильные решения написал Дмитриев

8 мая Фридрих Мерц подвергся критики после своего поздравления граждан с днем освобождения от нацизма. Людям не понравилось то, что немецкий канцлер не упомянул о решающей роли в этом СССР.

Бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт заявил ИС "Вести", что Мерц — самый худший канцлер за всю историю послевоенной Германии. По его словам, к власти Мерц пришел путем манипуляций и подкупа.