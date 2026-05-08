Москва8 маяВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, не упомянув при этом о решающей роли в этом СССР, за что подвергся критике.
Многие пользователи в комментариях обратили внимание на поздравление Мерца, в котором не упоминается, кто именно освободил Германию.
8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европенаписал Мерц в соцсети
Ранее Мерц заявил о намерении построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию.