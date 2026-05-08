В правительстве ФРГ проигнорировали тему освобождения Германии от нацизма

В ФРГ отмолчались на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма В правительстве ФРГ проигнорировали тему освобождения Германии от нацизма

Москва8 мая Вести.Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отмолчался на вопрос, кто освободил Германию от нацизма.

В ходе брифинга в кабмине журналист задал политику вопрос, намеренно ли канцлер Германии Фридрих Мерц ранее не упоминал о том, кто освободил Берлин от нацизма.

Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X сказал Майер

Затем журналист обратился уже непосредственно к Майеру с вопросом о том, кто спас Германию от нацистского режима, на что тот ответил, что данный факт "исторически задокументирован".

Затем представитель прессы попросил вслух озвучить, кто именно является освободителем. На этот вопрос Майер отмолчался.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бюрократы, которые засели в Евросоюзе, всячески поощряют реваншистские настроения, распространяющиеся в Германии и других частях евроатлантики.