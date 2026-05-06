Медведев заявил об отсутствии реальной денацификации Германии Медведев: Германия не прошла реальную денацификацию

Москва6 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия после Второй мировой войны не прошла полноценную денацификацию.

По его словам, вместо системного устранения последствий нацизма западные страны пошли по пути оправдания военных преступников.

По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла написал Медведев в статье для RT

Медведев отметил, что, помимо ликвидации наиболее откровенно профашистских структур и очищения общественного пространства, остальной процесс оказался формальным.

Он также заявил, что англосаксы стремились сохранить крупных нацистов и бывших руководителей фашистской военной экономики, проводя кампанию под лозунгом "маленьких - вешать, больших - оправдывать".