Медедвев: в Германии замалчивают подвиг советских граждан во Второй мировой

Медведев указал на замалчивание Германией подвига советского народа Медедвев: в Германии замалчивают подвиг советских граждан во Второй мировой

Москва7 мая Вести.В Германии продвигают различные фальсификации о Второй мировой войне, предлагая концепцию равной ответственности "двух тоталитарных режимов". Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации ФРГ, опубликованной RT.

По словам Медведева, в ФРГ искажают историю подвига советского народа, а также пытаются приуменьшить масштаб военных преступлений вермахта и войск СС на Восточном фронте.

Среди продвигаемых фальсификаций – замалчивание подвига советского народа, деление жертв войны на "национальные категории", отрицание Победы как акта освобождения Европы со ссылкой на "замену одного тоталитарного режима на другой" заявил он

Зампред Совбеза указал на "свидетельства", которые не имеют документального подтверждения, однако используются Германией для доказательства совершения массовых убийств якобы обеими сторонами.

Муссируются вопросы о возмещении ущерба немцам за понесенные материальные и человеческие жертвы. Большего цинизма и представить невозможно подытожил Медведев

Политик также высказался о милитаризации Германии, указав, что РФ должна держать постоянно готовые к конфликту войска на западных границах страны.