Медведев: Германия не имеет достаточной правовой основы для существования

Медведев усомнился в правовой основе существования современной Германии Медведев: Германия не имеет достаточной правовой основы для существования

Москва7 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет достаточной правовой основы для существования. Об этом он написал в статье для RT.

По мнению политика, объединение ФРГ и ГДР в 1990 году прошло без проведения референдума и свободного волеизъявления граждан.

Нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования пишет Медведев

Он также отметил, что процесс объединения, по его оценке, фактически представлял собой поглощение ГДР Западной Германией.

Кроме того, зампред Совбеза заявил о зависимости ФРГ от США и раскритиковал политические решения, принятые в период объединения страны.