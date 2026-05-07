Москва7 маяВести.Налицо деградация научной мысли в германском военно-промышленном комплексе и усиление зависимости страны от Соединенных Штатов. Об этом зампред СБ РФ Дмитрий Медведев написал в статье, которую опубликовало RT.
Он отметил, что зависимость ФРГ от зарубежных поставок компонентов для современных вооружений игнорируется и даже ведущий германский концерн Rheinmetall "в погоне за быстрой прибылью от исполнения государственных оборонных заказов" отказывается внедрять собственные ноу-хау, предпочитая закупки у западных производителей.
Деградация германской научной мысли и усиление зависимости от США налицорезюмировал Медведев
Кроме того, зампред СБ РФ заявил, что современная ФРГ не имеет достаточной правовой основы для существования.