Москва7 маяВести.Вся промышленность Германии в случае военного конфликта с Россией будет полностью уничтожена, а германская экономика рухнет, и никто никогда ее не восстановит. Об этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил в статье, которую опубликовало RT.
Он подчеркнул, что Москва посылает Берлину отчетливый сигнал о высокой вероятности "при реализации самого грозного сценария" как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности - прекращения существования европейской цивилизации, в то время как Россия продолжит существовать.
Хваленая немецкая промышленность будет не просто серьезно потрепана. Она будет полностью уничтожена. Равно как рухнет и немецкая экономика, которую уже никто и никогда не восстановитсказал медведев
Это будет невозможно, так как квалифицированные кадры из ФРГ разбегутся в Россию, США, Кита и страны Азии, объяснил он.
Зампред СБ РФ добавил, что "только прямая артикуляция таких тяжких последствий" может привести в чувства власти ФРГ и помочь им сохранить миллионы жизней.