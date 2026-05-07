Медведев: вся германская промышленность будет уничтожена в случае войны с РФ

Медведев предупредил ФРГ, что в случае войны с РФ немецкая промышленность рухнет Медведев: вся германская промышленность будет уничтожена в случае войны с РФ

Москва7 мая Вести.Вся промышленность Германии в случае военного конфликта с Россией будет полностью уничтожена, а германская экономика рухнет, и никто никогда ее не восстановит. Об этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил в статье, которую опубликовало RT.

Он подчеркнул, что Москва посылает Берлину отчетливый сигнал о высокой вероятности "при реализации самого грозного сценария" как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности - прекращения существования европейской цивилизации, в то время как Россия продолжит существовать.

Хваленая немецкая промышленность будет не просто серьезно потрепана. Она будет полностью уничтожена. Равно как рухнет и немецкая экономика, которую уже никто и никогда не восстановит сказал медведев

Это будет невозможно, так как квалифицированные кадры из ФРГ разбегутся в Россию, США, Кита и страны Азии, объяснил он.

Зампред СБ РФ добавил, что "только прямая артикуляция таких тяжких последствий" может привести в чувства власти ФРГ и помочь им сохранить миллионы жизней.