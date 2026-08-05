МИД РФ: стремление Берлина к эскалации может привести Германию к катастрофе

Любинский: стремление Берлина к эскалации грозит Германии катастрофой МИД РФ: стремление Берлина к эскалации может привести Германию к катастрофе

Москва5 авг Вести.Стремление Берлина к эскалации может привести Германию к очередной катастрофе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Москву не удастся запугать "бряцанием оружием".

А вот безудержное стремление руководства Германии к эскалации может привести страну к очередной катастрофе заявил Любинский

Ранее газета Bild написала, что кабинет министров ФРГ прорабатывает механизм возвращения альтернативной гражданской службы в случае введения в стране всеобщей воинской обязанности. Уточнялось, что власти планируют представить проект альтернативной службы уже к началу осени.

Между тем телеканал Euronews передал, что немецкий бундесвер развернул подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве, в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Военнослужащие круглосуточно осуществляют мониторинг электромагнитного пространства и передают информацию в единый координационный центр Североатлантического альянса.