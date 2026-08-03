Бундесвер развернул силы РЭБ в Литве у границ Белоруссии Германия развернула подразделение РЭБ у границы с Белоруссией

Москва3 авг Вести.Немецкий бундесвер развернул подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Военнослужащие осуществляют круглосуточный мониторинг электромагнитного пространства, перехватывают и дешифруют сигналы радиолокационных систем и систем связи. Для этого применяются как мобильные комплексы РЭБ (EloKa) на базе грузовых автомобилей, так и пешие группы спецназа с 30-килограммовыми ранцевыми системами.

Вся собранная информация передается в единый координационный центр НАТО.