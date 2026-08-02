Ильюкевич: Белоруссия создаст десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной Ильюкевич: Белоруссия создаст десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Москва2 авг Вести.Белоруссия завершает формирование под Гомелем на границе с Украиной 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

По его словам, уже создан ряд воинских частей и подразделений, призван личный состав, набраны офицеры.

Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа руки рассказал Ильюкевич в эфире белорусского "ВоенТВ"

Он добавил, что в следующем году эти подразделения перебросят на пункт постоянной дислокации.

Накануне у границы с Белоруссией был замечен латвийский разведывательный беспилотник.