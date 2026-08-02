Москва2 авгВести.Белоруссия завершает формирование под Гомелем на границе с Украиной 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.
По его словам, уже создан ряд воинских частей и подразделений, призван личный состав, набраны офицеры.
Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа рукирассказал Ильюкевич в эфире белорусского "ВоенТВ"
Он добавил, что в следующем году эти подразделения перебросят на пункт постоянной дислокации.
Накануне у границы с Белоруссией был замечен латвийский разведывательный беспилотник.