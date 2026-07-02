Белоруссия усилит меры безопасности в приграничье Гомельской области МВД Белоруссии усилит меры безопасности в приграничье Гомельской области

Москва2 июл Вести.Министр внутренних дел Белоруссии усилит меры безопасности в приграничных районах Гомельской области. Об этом сообщил глава ведомства Иван Кубраков.

По словам главы МВД, усиленный вариант несения службы вводится по всей стране в связи с празднованием Дня независимости Белоруссии 3 июля. Особое внимание будет уделено приграничным территориям Гомельской области.

Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан приводит слова Кубракова БелТА

Он отметил, что по усиленному варианту будут работать все подразделения милиции, включая специальные подразделения. Он также призвал жителей республики не беспокоиться в связи с принимаемыми мерами.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предупредил, что киевский режим слежкой за белорусским транспортом стремится спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии.