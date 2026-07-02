Мирошник: Киев хочет спровоцировать и вывести из равновесия власти Белоруссии

Мирошник рассказал о планах киевского режима в отношении Белоруссии Мирошник: Киев хочет спровоцировать и вывести из равновесия власти Белоруссии

Москва2 июл Вести.Киевский режим слежкой за белорусским транспортом стремится спровоцировать и вывести из равновесия руководство страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что Киев выслеживает белорусский транспорт и предпринимает попытки наносить по нему провокационные удары.

Которыми буквально стремятся вывести из равновесия руководство Белоруссии и спровоцировать на какие-то неадекватные шаги сказал Мирошник

Он также предположил, что Украина применяет технологии искусственного интеллекта для отслеживания автомобилей с белорусскими номерами.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали на территории Брянской области автобус, который следовал из Минска в Анапу. По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.