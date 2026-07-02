Москва2 июлВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус на территории Брянской области, транспорт следовал из Минска в Анапу, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, противник нанес удар на границе на таможенном переходе "Красный камень".
Боевики ВСУ нанесли удар по автобусу в Брянской области на таможенном переходе "Красный камень"… Автобус шел из Минска в Анапу. По предварительным данным, два человека пострадалиговорится в Telegram-канале источника
Отмечается, что всего в автобусе находились 12 человек.