РЕН ТВ: ВСУ ударили по автобусу Минск – Анапа на территории Брянской области

РЕН ТВ: ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области РЕН ТВ: ВСУ ударили по автобусу Минск – Анапа на территории Брянской области

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус на территории Брянской области, транспорт следовал из Минска в Анапу, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, противник нанес удар на границе на таможенном переходе "Красный камень".

Боевики ВСУ нанесли удар по автобусу в Брянской области на таможенном переходе "Красный камень"… Автобус шел из Минска в Анапу. По предварительным данным, два человека пострадали говорится в Telegram-канале источника

Отмечается, что всего в автобусе находились 12 человек.