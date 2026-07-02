Шестеро россиян находились в атакованном в Брянской области автобусе

Шестерых россиян, находившихся в атакованном автобусе, разместили в ПВР Шестеро россиян находились в атакованном в Брянской области автобусе

Москва2 июл Вести.Шестеро россиян находились в автобусе Минск – Анапа, который был атакован днем 2 июля на российско-белорусской границе в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

По его данным, два водителя получили осколочные ранения, им была оказана медицинская помощь.

Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия написал глава региона

Ковальчук добавил, что в пункте временного размещения работали психологи. Для пассажиров автобуса было обеспечено горячее питание.

По факту атаки на автобус СК России возбудил уголовное дело о теракте.