Москва2 июлВести.Шестеро россиян находились в автобусе Минск – Анапа, который был атакован днем 2 июля на российско-белорусской границе в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
По его данным, два водителя получили осколочные ранения, им была оказана медицинская помощь.
Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условиянаписал глава региона
Ковальчук добавил, что в пункте временного размещения работали психологи. Для пассажиров автобуса было обеспечено горячее питание.
По факту атаки на автобус СК России возбудил уголовное дело о теракте.