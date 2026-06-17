Москва17 июнВести.В Гомельскую область доставлены пассажиры, которые не получили повреждений при атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
После удара на транспортное средство они находились в пункте временного пребывания.
Все пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе, уже находятся в Гомельской областисказано в канале Ковальчука
Он отметил, что избежавших повреждений пассажиров оперативно разместили в ПВР. Там они получили все необходимое, в том числе и помощь психологов.
На территорию Республики Беларусь они были доставлены под охраной сопровождающей колонны.