Атакованный ВСУ автобус с детьми не имел военного значения Ковальчук: автобус с детьми не имел никакого военного стратегического значения

Москва17 июн Вести.Совершенно очевидно, что автобус с детьми, по которому ударили ВСУ, был пассажирским и не имел никакого военного стратегического значения. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он отметил, что в автобусе ехала школьная футбольная команда с группой родителей и тренером.

Совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, очевидно, что было прицельно это сделано, умышленно заявил Ковальчук

Он добавил, что на этом участке дороги уже были зафиксированы аналогичные инциденты.

Сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, причем спланированная добавил врио главы региона

Он отметил, что сейчас на территории региона находятся пять пострадавших – мужчина и четверо детей – в легком и среднем состоянии тяжести.

В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду.