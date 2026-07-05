СК Белоруссии: Москва и Минск параллельно расследуют удар ВСУ по автобусу

Россия и Белоруссия обмениваются данными по делу об атаке ВСУ на автобус СК Белоруссии: Москва и Минск параллельно расследуют удар ВСУ по автобусу

Москва5 июл Вести.Россия и Белоруссия параллельно расследуют террористическую атаку ВСУ на автобус с детьми. Об этом телеканалу СТВ заявил председатель белорусского следственного комитета Константин Бычек.

Он также добавил, что недавно приезжал в РФ, где встречался с главой СКР Александром Бастрыкиным.

Расследование продолжается параллельно. Уголовное дело возбуждено в Российской Федерации, уголовное дело возбуждено у нас, и мы постоянно ведем взаимный обмен материалами пояснил Бычек

17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ ударил в автобус, на котором ехали дети из Белоруссии. Погиб один человек, еще восемь получили ранения.

2 июля также в Брянской области украинский дрон попал в автобус, который ехал из Минска в Анапу. Ранения получили три человека.